Tren de Aragua-ledaren dödad av USA i Venezuela

USA:s militär har dödat Héctor Rusthenford Guerrero Flores, ledare för det venezuelanska gänget Tren de Aragua. Det uppger president Donald Trump på Truth Social. Attacken genomfördes i samarbete med Venezuelas regering, som bekräftar att insatsen riktades mot organiserad brottslighet.

Guerrero Flores, även känd som Niño Guerrero, var efterlyst i USA för bland annat narkotikabrott och terrorism, rapporterar CBS. Han ledde Tren de Aragua i över tio år och byggde upp gänget till ett internationellt kriminellt nätverk med verksamhet i flera länder.

Tidigare i år avsatte USA:s militär Venezuelas president Nicolás Maduro i en räd. Trumpadministrationen har därefter försökt samarbeta med Venezuelas nya styre, som leds av Maduros tidigare vicepresident Delcy Rodríguez.