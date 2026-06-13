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Héctor Rusthenford Guerrero Flores. Bild ur video som Trump delat från attacken. (ICE/Truth Social)
USA:s VenezuelaattackRäderna

Tren de Aragua-ledaren dödad av USA i Venezuela

Av Olivia W Demred
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USA:s militär har dödat Héctor Rusthenford Guerrero Flores, ledare för det venezuelanska gänget Tren de Aragua. Det uppger president Donald Trump på Truth Social. Attacken genomfördes i samarbete med Venezuelas regering, som bekräftar att insatsen riktades mot organiserad brottslighet.

Guerrero Flores, även känd som Niño Guerrero, var efterlyst i USA för bland annat narkotikabrott och terrorism, rapporterar CBS. Han ledde Tren de Aragua i över tio år och byggde upp gänget till ett internationellt kriminellt nätverk med verksamhet i flera länder.

Tidigare i år avsatte USA:s militär Venezuelas president Nicolás Maduro i en räd. Trumpadministrationen har därefter försökt samarbeta med Venezuelas nya styre, som leds av Maduros tidigare vicepresident Delcy Rodríguez.

Avsättandet av Maduro — det gäller saken

  • USA genomförde en omfattande militärattack mot Caracas och flera andra städer i Venezuela natten till 3 januari 2026, vilket ledde till gripandet av president Nicolás Maduro.
  • Venezuelas regering utlyste nationellt nödläge och anklagade USA för imperialistisk aggression efter attackerna.
  • Över 150 amerikanska militärflyg och helikoptrar samt cirka 200 soldater deltog i operationen – även specialförband användes.
  • USA:s president Donald Trump meddelade att landet kommer att styra Venezuela inför en maktövergång och att amerikanska oljebolag ska etableras i landet.
  • Attacken möttes av hård kritik från amerikanska senatorer som menade att den saknade kongressens godkännande och därmed var olaglig.
Donald Trump på Truth Social
truthsocial.com
Trump kallar Tren de Aragua ”en av de mest blodtörstiga terroristorganisationerna på planeten”
Reuters  · Ofta betalvägg
Dödades i ett luftangrepp tidigare i veckan
CBS News
Nätverket hamnade i fokus förra året i samband med den eskalerade konflikten mellan USA och Venezuela
TT
bakgrund
 
Niño Guerrero
Wikipedia (en)
Héctor Rusthenford Guerrero Flores (2 December 1983 – 12 June 2026), better known by the alias Niño Guerrero, was a Venezuelan drug trafficker and leader of Tren de Aragua. In January of 2026, Guerrero was named as a co-defendant in the indictment of the Venezuelan president Nicolás Maduro.
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