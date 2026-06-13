Tren de Aragua-ledaren dödad av USA i Venezuela
USA:s militär har dödat Héctor Rusthenford Guerrero Flores, ledare för det venezuelanska gänget Tren de Aragua. Det uppger president Donald Trump på Truth Social. Attacken genomfördes i samarbete med Venezuelas regering, som bekräftar att insatsen riktades mot organiserad brottslighet.
Guerrero Flores, även känd som Niño Guerrero, var efterlyst i USA för bland annat narkotikabrott och terrorism, rapporterar CBS. Han ledde Tren de Aragua i över tio år och byggde upp gänget till ett internationellt kriminellt nätverk med verksamhet i flera länder.
Tidigare i år avsatte USA:s militär Venezuelas president Nicolás Maduro i en räd. Trumpadministrationen har därefter försökt samarbeta med Venezuelas nya styre, som leds av Maduros tidigare vicepresident Delcy Rodríguez.
Avsättandet av Maduro — det gäller saken
- USA genomförde en omfattande militärattack mot Caracas och flera andra städer i Venezuela natten till 3 januari 2026, vilket ledde till gripandet av president Nicolás Maduro.
- Venezuelas regering utlyste nationellt nödläge och anklagade USA för imperialistisk aggression efter attackerna.
- Över 150 amerikanska militärflyg och helikoptrar samt cirka 200 soldater deltog i operationen – även specialförband användes.
- USA:s president Donald Trump meddelade att landet kommer att styra Venezuela inför en maktövergång och att amerikanska oljebolag ska etableras i landet.
- Attacken möttes av hård kritik från amerikanska senatorer som menade att den saknade kongressens godkännande och därmed var olaglig.