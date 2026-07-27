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Bilder som USA:s militär släppt på en av attackerna. (USA:s militär)
Trumps USARäderna

Uppgifter: Attacker mot knarkbåtar har inte minskat smugglingen till USA

Av Adam Lindh
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USA har genomfört 67 attacker mot misstänkta knarkbåtar i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan 2025. Totalt har 221 personer dödats. Donald Trump har hävdat att attackerna i praktiken har satt stopp för narkotikasmugglingen till havs.

Men enligt uppgiftslämnare och dokument som Washington Post tagit del av delar varken Pentagon eller den amerikanska narkotikamyndigheten DEA den bilden.

DEA:s analyser visar att attackerna varken har påverkat priset på kokain eller smugglingen till USA. I stället har smuggelrutterna flyttats från internationellt vatten närmare kusterna, samtidigt som smugglarna i högre grad använder större båtar i stället för mindre.

– När man trycker ihop ballongen på ena sidan, trycks luften alltid ut på den andra sidan, säger en DEA-tjänsteman till Washington Post.

Vid en briefing förra månaden uppgav även tjänstemän från Pentagon för politiker i Washington att attackerna inte hade minskat tillgången på kokain eller sänkt dess renhetsgrad.

Pentagons talesperson hävdar att attackerna fått den utdelning man hoppats på
Washington Post  · Ofta betalvägg
USA har inte genomfört en attack mot en påstådd knarkbåt på en månad
CNN
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