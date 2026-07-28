Trumpkollegor börjar föredra sanktioner framför bomber

Amerikanska topptjänstemän börjar överväga om sanktioner mot Iran är mer effektiva än bomber, rapporterar Axios.

Det finns tecken på att det ekonomiska läget i Iran har försvårats under bördan av bränslebrist, amerikanska sanktioner och frysta tillgångar.

– De är mer rädda för finansdepartementet än för krigsdepartementet, säger en källa.

En annan källa påstår att iranierna ”bönar” om mer pengar i samtalen med de amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff.

Å andra sidan pekar Trumps kritiker på att presidenten har få bra alternativ kvar. Varken attacker eller sanktioner lär övertyga Iran om att gå med på hans villkor. Dessutom pekar analytiker på att Iran till och med tjänade mer än väntat på sin olja under det första halvåret.