Trumpkritisk exrådgivare erkänner brott
Donald Trumps före detta nationella säkerhetsrådgivare John Bolton erkänner brott. Det rapporterar flera medier.
Brottet är att han delat över 1 000 sidor hemligstämplad information om USA:s försvar med två familjemedlemmar som bodde med honom, enligt USA Today. Han ska ha skickat ”dagboksliknande” inlägg om sina dagliga arbetsuppgifter via privata konton i vanliga meddelandeappar.
I och med att han erkänner kan Bolton få kortat fängelsestraff eller slippa fängelse helt. Han har också gått med på att betala motsvarande 21 miljoner kronor i skadestånd, enligt NBC. Domen faller den 28 oktober.
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