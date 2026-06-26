Trumpkritisk exrådgivare erkänner brott

Donald Trumps före detta nationella säkerhetsrådgivare John Bolton erkänner brott. Det rapporterar flera medier.

Brottet är att han delat över 1 000 sidor hemligstämplad information om USA:s försvar med två familjemedlemmar som bodde med honom, enligt USA Today. Han ska ha skickat ”dagboksliknande” inlägg om sina dagliga arbetsuppgifter via privata konton i vanliga meddelandeappar.

I och med att han erkänner kan Bolton få kortat fängelsestraff eller slippa fängelse helt. Han har också gått med på att betala motsvarande 21 miljoner kronor i skadestånd, enligt NBC. Domen faller den 28 oktober.