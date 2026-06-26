ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
John Bolton anländer till domstolen i Greenbelt den 26 juni 2026. (Cliff Owen /AP/TT / AP)
Trumps USAÅtalade Trumpkritikerna

Trumpkritisk exrådgivare erkänner brott

Av Kinga Sandén
Publicerad:

Donald Trumps före detta nationella säkerhetsrådgivare John Bolton erkänner brott. Det rapporterar flera medier.

Brottet är att han delat över 1 000 sidor hemligstämplad information om USA:s försvar med två familjemedlemmar som bodde med honom, enligt USA Today. Han ska ha skickat ”dagboksliknande” inlägg om sina dagliga arbetsuppgifter via privata konton i vanliga meddelandeappar.

I och med att han erkänner kan Bolton få kortat fängelsestraff eller slippa fängelse helt. Han har också gått med på att betala motsvarande 21 miljoner kronor i skadestånd, enligt NBC. Domen faller den 28 oktober.

Kan få upp till fem års fängelse
AP  · Ofta betalvägg
Ytterligare två Trumpkritiker har åtalats
NBC News
Arbetade för Trump år 2018-2019
eu.usatoday.com
Har tidigare sagt att han tänker erkänna ett av 18 brott (4 juni)
CBS News
Åtalades i oktober (4 juni)
BBC
Överenskommelsen måste godkännas i domstol (4 juni)
AFP  · Ofta betalvägg
Annons
Boka hotellweekend – upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Trumps USAÅtalade TrumpkritikernaUSANordamerika Donald TrumpAmerikansk politikJohn Bolton