Flyktingbarn röjer i tältstaden i Gaza stad som förstörts av kraftiga regn den 8 november 2028.

Donald Trumps så kallade fredsråd kräver att Israel agerar omedelbart för att hjälpa invånarna i Gaza. Det rapporterar AFP.

Kraftiga regn har orsakat översvämningar och sandskred som har svept bort tusentals tält i Gaza stad under helgen. Minst en kvinna och tre små barn dödades i sitt tält natten till måndagen, enligt Reuters. 210 000 barn har mist sina hem i regnet, uppger Rädda Barnen för TT.

”Det handlar inte längre om den hotande vintern, utan ett omedelbart humanitärt nödläge”, skriver fredsrådet i ett uttalande.

Rådet uppmanar också parterna att följa avtalet om vapenvila.