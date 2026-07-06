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Trumps nya skandalbästis måste alltid svara när han ringer

(US Department of Justice.)

Brett Ratner försvann från Hollywood efter metoo-anklagelserna. Nu har regissören fått en ny roll som en av Donald Trumps närmaste förtrogna – med kontakter som kan gynna presidentens politiska och personliga agenda.

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