Utrikes • Omni förklarar
Trumps nya skandalbästis måste alltid svara när han ringer
Brett Ratner försvann från Hollywood efter metoo-anklagelserna. Nu har regissören fått en ny roll som en av Donald Trumps närmaste förtrogna – med kontakter som kan gynna presidentens politiska och personliga agenda.
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