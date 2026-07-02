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Volvos EX30. Arkivbild. (Ng Han Guan / AP)
Volvo Cars framtid

Tuff Kinamarknad sänker Volvo Cars försäljning

Av Andreas Victorzon
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Volvo Cars försäljning backade 5,6 procent till 171 501 bilar under det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Nedgången återspeglar det fortsatt tuffa affärsklimatet i särskilt Kina där fordonsbranschen är hårt pressad, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande.

Samtidigt förbättrades leveranserna jämfört med årets första kvartal tack vare stark efterfrågan på helt elektriska bilar i Europa och en måttlig återhämtning i USA, enligt Volvo Cars.

Elmodeller inklusive laddhybrider stod för 52 procent av alla bilar som såldes under perioden.

I Europa och övriga världen ökade försäljningen 2 procent mot i fjol
pressmeddelande · mfn.se
Vid årsskiftet övergick Volvo Cars till tremånaders- i stället för månadssiffror
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