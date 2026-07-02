Tuff Kinamarknad sänker Volvo Cars försäljning

Volvo Cars försäljning backade 5,6 procent till 171 501 bilar under det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Nedgången återspeglar det fortsatt tuffa affärsklimatet i särskilt Kina där fordonsbranschen är hårt pressad, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande.

Samtidigt förbättrades leveranserna jämfört med årets första kvartal tack vare stark efterfrågan på helt elektriska bilar i Europa och en måttlig återhämtning i USA, enligt Volvo Cars.

Elmodeller inklusive laddhybrider stod för 52 procent av alla bilar som såldes under perioden.