Tuff Kinamarknad sänker Volvo Cars försäljning
Volvo Cars försäljning backade 5,6 procent till 171 501 bilar under det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Nedgången återspeglar det fortsatt tuffa affärsklimatet i särskilt Kina där fordonsbranschen är hårt pressad, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande.
Samtidigt förbättrades leveranserna jämfört med årets första kvartal tack vare stark efterfrågan på helt elektriska bilar i Europa och en måttlig återhämtning i USA, enligt Volvo Cars.
Elmodeller inklusive laddhybrider stod för 52 procent av alla bilar som såldes under perioden.
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