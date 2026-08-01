Turistplan har kraschat i Peru – 13 döda

13 personer har dött efter att ett mindre turistflygplan kraschat i Peru, rapporterar den statliga kanalen TV Peru enligt Reuters.

Planet flög över det populära turistmålet Nascalinjerna, en samling geoglyfer i öknen i södra Peru.

Elva passagerare och två piloter befann sig ombord på flygplanet. Peruanska myndigheter har hittat fyra av deras kroppar, men med tanke på hur allvarlig kraschen är tros ingen ha överlevt.