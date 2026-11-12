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Turkiets centralbank höjer ränteprognosen kraftigt bland annat i spåren av Irankriget, skriver nyhetsbyråer.

I slutet av nästa år väntas inflationen vara 21 procent, mot tidigare bedömningen 15 procent. Samtidigt höjs inflationsprognosen för slutet av 2026 till 29,5 procent från 28 procent.

Turkiet påverkas mycket av uppgången i världsmarknadspriset på råolja då landet importerar nästan all olja och gas, skriver Bloomberg.

Revideringarna av inflationsprognoserna ”beror främst på utbudsstörningar till följd av globala chocker”, skriver Bloombergs analytiker i en kommentar.