Tusentals människor flyr från franska brandinfernot
Tusentals människor har tvingats lämna sina hem i södra Europa på grund av de stora skogsbränderna, rapporterar AFP. I sydvästra Frankrike, nära Perpignan, har omkring 10 000 personer evakuerats när elden spridit sig snabbt i hård vind.
– Vi började se rök i går kväll, sedan kom branden närmare, säger Charlotte Pignol som är en av de evakuerade.
Årets brandsäsong har börjat ovanligt tidigt och kommer efter en värmebölja som drabbat stora delar av Europa. Enligt forskare hade värmeböljan varit ”praktiskt taget omöjlig” utan klimatförändringarna.
Stora bränder bekämpas även i Grekland, Spanien och Portugal.
En av de största bränderna rasar nära Perpignan
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