TV2-profilens extraknäck: Tjänat miljoner på fastigheter

Vid sidan av karriären som journalist har TV2-profilen Sturla Dyregrov dragit in tiotals miljoner kronor på sitt extraknäck: fastigheter.

I en intervju med Dagens Næringsliv berättar han att han sedan 20 år tillbaka ägt och hyrt ut ett hyreshus med fem lägenheter. Därutöver en kommersiell samt ett tiotal andra lägenheter genom ett holdingbolag.

– Det svåraste är ofta att komma i gång. Men då gäller det att tänka på att pengarna man tjänar och sparar ska arbeta för en resten av livet, säger han.