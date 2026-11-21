(Marco Trovati / AP / TT)

Anna Swenn Larsson i backen Gurgl tidigare i dag.

Det blev ingen tredje världscupseger för Anna Swenn Larsson under dagens tävlingar i Gurgl.

Svenskan ledde efter första loppet, men tappade till en tredjeplats i det andra.

Swenn Larsson fick sällskap av Sara Hector, som slutade tvåa, på pallen. Lara Colturi från Albanien tog hem segern.

Sverige har inte haft två åkare på pallen sedan 2014, enligt Aftonbladet.