Tysk polis har gripit tre pojkar i 14- och 15-årsåldern som misstänks vara del av den högerextrema gruppen ”Terror 18”, uppger åklagare enligt AFP.

Enligt åklagaren planerade pojkarna att sätta eld på ett flyktingboende. De misstänks även ha planerat andra våldsdåd, som ”målmedvetet dödande av utlänningar och politiska motståndare”.

Ytterligare tre tonårspojkar greps förra månaden misstänkta för att tillhöra samma nätverk, som beskrivs som en terrororganisation.