Ubisoft-grundare död – kraschade med flygplan
En av Ubisofts grundare, Claude Guillemot, är död efter en flygkrasch i närheten av La Baule i västra Frankrike, skriver Bloomberg.
”Våra tankar går till hans familj och anhöriga under denna svåra tid. Inga ytterligare uttalanden kommer att göras för tillfället”, skriver företaget i ett uttalande.
Olyckan inträffade i fredags, när Guillemot tillsammans med ytterligare en person befann sig på ett Cessna 421-plan. Båda omkom i olyckan.
Claude Guillemot
Wikipedia (en)
Claude Guillemot (30 October 1956 – 19 June 2026) was a French businessman who co-founded video game publisher Ubisoft with his brothers Yves, Michel, Gérard and Christian in March 1986. He was the chairman for Guillemot Corporation.
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