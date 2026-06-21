Ubisoft-grundare död – kraschade med flygplan

En av Ubisofts grundare, Claude Guillemot, är död efter en flygkrasch i närheten av La Baule i västra Frankrike, skriver Bloomberg.

”Våra tankar går till hans familj och anhöriga under denna svåra tid. Inga ytterligare uttalanden kommer att göras för tillfället”, skriver företaget i ett uttalande.

Olyckan inträffade i fredags, när Guillemot tillsammans med ytterligare en person befann sig på ett Cessna 421-plan. Båda omkom i olyckan.