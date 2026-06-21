ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ubisoft-grundaren Claude Guillemot dog i en flygolycka. (Jeremia Gonzalez /AP/TT / AP)
Tech

Ubisoft-grundare död – kraschade med flygplan

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

En av Ubisofts grundare, Claude Guillemot, är död efter en flygkrasch i närheten av La Baule i västra Frankrike, skriver Bloomberg.

”Våra tankar går till hans familj och anhöriga under denna svåra tid. Inga ytterligare uttalanden kommer att göras för tillfället”, skriver företaget i ett uttalande.

Olyckan inträffade i fredags, när Guillemot tillsammans med ytterligare en person befann sig på ett Cessna 421-plan. Båda omkom i olyckan.

Claude Guillemot blev 69 år gammal
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Grundade Ubisoft tillsammans med sina fyra bröder
Sky News
Ubisoft har utvecklat spel som Assassin’s Creed och Far Cry
Forbes
 
Claude Guillemot
Wikipedia (en)
Claude Guillemot (30 October 1956 – 19 June 2026) was a French businessman who co-founded video game publisher Ubisoft with his brothers Yves, Michel, Gérard and Christian in March 1986. He was the chairman for Guillemot Corporation.
Annons
Slipp skurhinken – Philips nya elektriska mopp OneUp rengör golvet enklare - nu till 15% rabatt
Philips Home Appliances

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen