Ukraina inleder 40 dagars operation mot Ryssland

Ukrainas president Zelenskyj har godkänt underrättelsetjänsten SBU:s plan på en 40 dagar lång operation för att pressa Ryssland att avsluta kriget, säger han enligt Kyiv Independent.

SBU-chefen Jevhenij Chmara har redogjort för ”vår plan på långdistanssanktioner och medeldistanssanktioner”, säger Zelenskyj. Det är de ukrainska smeknamnen på attacker mot oljeraffinaderier i Ryssland.

Ryssland pressas av en svår bränslekris efter en lång rad framgångsrika ukrainska attacker mot oljeanläggningar. Över 20 regioner har infört restriktioner på bensinförsäljning.