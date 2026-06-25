Ukraina inleder 40 dagars operation mot Ryssland
Ukrainas president Zelenskyj har godkänt underrättelsetjänsten SBU:s plan på en 40 dagar lång operation för att pressa Ryssland att avsluta kriget, säger han enligt Kyiv Independent.
SBU-chefen Jevhenij Chmara har redogjort för ”vår plan på långdistanssanktioner och medeldistanssanktioner”, säger Zelenskyj. Det är de ukrainska smeknamnen på attacker mot oljeraffinaderier i Ryssland.
Ryssland pressas av en svår bränslekris efter en lång rad framgångsrika ukrainska attacker mot oljeanläggningar. Över 20 regioner har infört restriktioner på bensinförsäljning.
Omni förklarar • ”Som rysk roulette” – därför kan strandade turister på Krym bli ett problem för Putin
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen