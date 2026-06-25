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Volodymyr Zelenskyj. (Isabel Infantes /AP/TT / AP)
Ryska invasionenStriderna

Ukraina inleder 40 dagars operation mot Ryssland

Av Joel Malmén
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Ukrainas president Zelenskyj har godkänt underrättelsetjänsten SBU:s plan på en 40 dagar lång operation för att pressa Ryssland att avsluta kriget, säger han enligt Kyiv Independent.

SBU-chefen Jevhenij Chmara har redogjort för ”vår plan på långdistanssanktioner och medeldistanssanktioner”, säger Zelenskyj. Det är de ukrainska smeknamnen på attacker mot oljeraffinaderier i Ryssland.

Ryssland pressas av en svår bränslekris efter en lång rad framgångsrika ukrainska attacker mot oljeanläggningar. Över 20 regioner har infört restriktioner på bensinförsäljning.

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