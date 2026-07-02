Ukraina tackar Sverige för namnbytet till ”Kyjiv”

Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha tackar utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) efter att Sverige meddelat att Utrikesdepartementet hädanefter ska använda namnformen ”Kyjiv” i stället för ”Kiev”.

”Det är bara logiskt att ukrainska städer ska ha ukrainska namn, i stället för de ryskpräglade namnformer som påtvingats under århundraden av imperialt styre”, skriver Sybiha på X.

UD kommer även att använda ”Donbas” i stället för ”Donbass” och ”Odesa” i stället för ”Odessa”.