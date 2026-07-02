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Maria Malmer Stenergard och Andrij Sybiha. (TT/AP)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Ukraina tackar Sverige för namnbytet till ”Kyjiv”

Av Adam Lindh
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Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha tackar utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) efter att Sverige meddelat att Utrikesdepartementet hädanefter ska använda namnformen ”Kyjiv” i stället för ”Kiev”.

”Det är bara logiskt att ukrainska städer ska ha ukrainska namn, i stället för de ryskpräglade namnformer som påtvingats under århundraden av imperialt styre”, skriver Sybiha på X.

UD kommer även att använda ”Donbas” i stället för ”Donbass” och ”Odesa” i stället för ”Odessa”.

Andrij Sybhia på X
x.com
Honorärkonsulatet i Odessa ska heta honorärkonsulatet i Odesa
TT
Omni har använt namnformen ”Kyiv” sedan 2022
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Ryska invasionenOmvärldens svarUkrainaMaria Malmer StenergardModeraternaUtrikespolitik