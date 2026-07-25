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Ukrainas drönare pressar den ryska medelklassen

One of the warehouses that was bombed. (@exilenova_plus/Telegram)

Lager står i lågor, bensinköerna växer och småföretagare ser sina varor gå upp i rök. Ukrainas drönarattacker har flyttat kriget närmare den ryska medelklassens vardag, skriver Wal…

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The Wall Street Journal

Drone Attacks on Russia’s Biggest Online Retailer Bring War Home to Middle Class

Infernos burned through massive warehouses operate…

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