Ukrainas drönare pressar den ryska medelklassen
Lager står i lågor, bensinköerna växer och småföretagare ser sina varor gå upp i rök. Ukrainas drönarattacker har flyttat kriget närmare den ryska medelklassens vardag, skriver Wal…
The Wall Street Journal
Drone Attacks on Russia’s Biggest Online Retailer Bring War Home to Middle Class
Infernos burned through massive warehouses operate…
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