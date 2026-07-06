Ukrainsk attack mot största raffinaderiet i Ryssland

En bild som den ukrainska generalstaben publicerat i samband med uttalandet om attacken.

Ukraina har attackerat Rysslands största oljeraffinaderi i Omsk, nästan 250 mil från landets gräns, uppger den ukrainska militären på Facebook.

En brand har brutit ut på raffinaderiet, men det är fortfarande oklart hur stora skador anfallet orsakat.

Ukrainska Pravda skriver att det är första gången anläggningen träffats av ukrainska drönare. Det uppges också vara den attack som genomförts djupast in på ryskt territorium sedan kriget bröt ut.

Upprepade ukrainska anfall mot Rysslands energianläggningar har lett till en allvarlig bränslekris i landet. Ukraina ska hittills i år ha slagit till mot raffinaderier minst 194 gånger, enligt Financial Times.