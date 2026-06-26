Undantagstillstånd på Krym efter ukrainska attacker

Bilar köar för bensin på Krym.

Det ryska styret på ockuperade Krym har utlyst undantagstillstånd efter flera ukrainska luftangrepp mot halvön, rapporterar AFP.

”Detta beslut fattades främst för att hantera ekonomiska frågor”, skriver den ryskutsedde guvernören Sergej Aksjonov på Telegram.

Det råder bränslebrist och strömavbrott på Krym, då Ukraina attackerat infrastruktur och oljeanläggningar i området.