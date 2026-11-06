Att förbjuda sociala medier för barn under 13 år riskerar att få allvarliga konsekvenser för unga som lever i ensamhet. Det skriver den ideella organisationen Ung Media Sveriges ledamot Viktor Matic i ett inlägg på DN Debatt.

Han menar att sociala medier fortfarande fyller en viktig funktion i unga människors liv och hade föredragit att politiken riktade udden mot företagen, med krav om ändrade algoritmer.

”Ett samhälle som på riktigt vill värna om ungas rättigheter måste ta hänsyn till detta faktum och inse att sociala medier, för vissa, är det enda sammanhanget där de känner sig hemma”, skriver Matic.