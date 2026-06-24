ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En pärla som hittats vid platsen/utgrävningsplatsen (TT/AP)
Utrikes

Unikt vikingasamhälle upptäckt i Danmark

Av Ebba Örn
Publicerad:

Arkeologer har upptäckt en enorm textilproduktionsplats från vikingatiden i danska Søften,10 kilometer norr om Aarhus. Arkeologen Liv Stidsing Reher-Langberg har lett utgrävningen i tio månader och säger till nyhetsbyrån AP att det tydliga fokuset på textilier gör att samhället skiljer sig från andra kända vikingabyar.

Forskarna har bland annat hittat sländtrissor, vävstolar, glaspärlor och keramik. Troligen producerade människor i området varor för betydligt fler än det lilla samhället, säger Stidsing Reher-Langberg.

– För att ha en plats som Søften behöver man ett mycket välorganiserat samhälle, säger Stidsing Reher-Langberg.

Några kilometer bort har arkeologer tidigare upptäckt en annan vikingaplats som tros ha varit hem till adel
AP  · Ofta betalvägg
Två sällsynta mynt från vikingatiden hittade på Jylland (3 maj)
radio+text · Sveriges Radio
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen