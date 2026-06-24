Unikt vikingasamhälle upptäckt i Danmark

Arkeologer har upptäckt en enorm textilproduktionsplats från vikingatiden i danska Søften,10 kilometer norr om Aarhus. Arkeologen Liv Stidsing Reher-Langberg har lett utgrävningen i tio månader och säger till nyhetsbyrån AP att det tydliga fokuset på textilier gör att samhället skiljer sig från andra kända vikingabyar.

Forskarna har bland annat hittat sländtrissor, vävstolar, glaspärlor och keramik. Troligen producerade människor i området varor för betydligt fler än det lilla samhället, säger Stidsing Reher-Langberg.

– För att ha en plats som Søften behöver man ett mycket välorganiserat samhälle, säger Stidsing Reher-Langberg.