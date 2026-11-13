Ryssland har under veckans fredssamtal i Abu Dhabi framfört ett krav på att Finland lämnar Nato, enligt uppgifter till Bild. Kreml ska även ha krävt att Nato-baserna i Estland, Lettland och Litauen ska avvecklas.

Ryssland är å sin sida berett att dra tillbaka landets kärnvapen från Belarus och avstå från att placera medeldistansrobotar i grannlandet, enligt uppgifterna. Den ryska exklaven Kaliningrad nämns inte i de uppgifter som Bild tagit del av.

Finlands försvarsminister Antti Häkkänen säger att Ryssland vill förändra hela den europeiska säkerhetsstrukturen och att liknande ultimativa krav framfördes redan innan Ukraina invaderades.

– De vill att Natoländerna begränsar sig på ett sätt som gynnar Ryssland, säger han till Yle.

Uppgifterna förnekas av Ryssland.