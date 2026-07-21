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Gröna Lund. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommaren

Uppgifter: Bråk på Gröna Lund – personal hotad

Av Joel Malmén
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Sommartrycket på nöjesparken Gröna Lund i Stockholm är så pass högt under tisdagen att biljettförsäljningen stoppats. Köerna till attraktionerna är också mycket långa.

Det har enligt Expressens uppgifter lett till att ordningsvakter fått gripa in när arga besökare hotat personal.

– Folk är rasande, säger ett vittne.

Att parken tvingas stoppa försäljningen är ovanligt – det är första gången det händer i år.

Presstalespersonen Annika Troselius öppnar för att börja sälja inträdesbiljetter igen senare under dagen när trycket minskat.

Gröna Lund: Alla som köpt biljetter får komma in
Expressen
200 personer behövde tas om hand under konsert på Gröna Lund (8 juli)
Sveriges Television
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SommarenGröna LundStockholmStockholms län