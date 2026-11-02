På onsdag skulle David Druid ha presenterats som programledare för Musikhjälpen, enligt SVT Nyheters uppgifter – men nu skjuts pressträffen upp, meddelar SR.

SR kommenterar inte uppgifterna om Druid.

”När det gäller eventuella spekulationer kring programledare för Musikhjälpen kommenterar vi aldrig det innan dessa tillkännages. Det gäller även nu”, skriver presschefen Claes Bertilson.

Druid har tagit paus från ”Morgonpasset i P3” efter att det spridits klipp där han går till verbalt angrepp mot en kvinna.

TV4 har meddelat att julkalendern, där han medverkar, kommer att sändas som vanligt.