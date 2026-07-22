Uppgifter: Trump vill se Infantino som ny FN-chef
President Donald Trump vill att Fifas omstridde ordförande Gianni Infantino ska bli nästa generalsekreterare för FN, enligt uppgifter till New York Post. En källa uppger för tidningen att Trump upplever det som att Infantino är ”respekterad över hela världen” och att han har en ”särskild förmåga att föra människor samman”.
Efterträdaren till portugisen António Guterres ska väljas i december. Bland de kandidater som pekats ut som möjliga efterträdare finns Chiles tidigare president Michelle Bachelet och argentinske IAEA-chefen Rafael Grossi.
bakgrund
Förenta nationernas generalsekreterare
Wikipedia (sv)
Förenta nationernas generalsekreterare är organisationens främste representant och är chef för FN-sekretariatet. FN:s nuvarande generalsekreterare är António Guterres från Portugal. Han är generalsekreterare sedan 1 januari 2017 och efterträdde Ban Ki-Moon från Sydkorea.
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