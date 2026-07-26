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Michelle Bachelet var tidigare president i Chile. (Yuki Iwamura /AP/TT / AP)
FN:s framtid

FN kan få sin första kvinnliga ledare

Av Daniel Persson
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Sju kandidater har nu sållats fram i jakten på en ny generalsekreterare för FN, skriver TT. Den senaste att nomineras som António Guterres efterträdare är 75-årige Olara Otunnu från Uganda, rapporterar AFP.

Valet genomförs i en ”krisande världsorganisation” som skakas av hård kritik och låsningar i säkerhetsrådet.

Ett av de hetaste namnen är Michelle Bachelet från Chile. Om hon skulle bli vald skulle hon bli den första kvinnan på posten.

Enligt TT kan FN:s ambition om att försöka få geografisk spridning på ledarskapet göra att en av kandidaterna från Latinamerika kan vara högaktuell.

Härnäst kommer kandidaterna att diskuteras bakom stängda dörrar i FN:s säkerhetsråd. Det formella valet väntas ske senare i höst.

Kandidaterna till jobbet

Michelle Bachelet, Chile – tidigare president i Chile och chef över FN:s jämställdhetsorgan UN Women

Maria Fernanda Espinosa, Ecuador – tidigare ordförande för FN:s generalförsamling.

Rafael Grossi, Argentina – generaldirektör för FN:s atomenergiorgan.

Rebeca Grynspan, Costa Rica – före detta minister.

Carolyn Rodrigues-Birkett, Guyana – före detta utrikesminister.

Macky Sall, Senegal – tidigare president i Senegal och ordförande för Afrikanska unionen.

Olara Otunnu – tidigare utrikesminister och FN-sändebud.

Källa: FN/TT

Krisande FN söker nästa generalsekreterare
TT
Ugandas Olara Otunnu är den senaste kandidaten
AFP  · Ofta betalvägg
FN presenterar kandidaterna
pressmeddelande · www.un.org
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