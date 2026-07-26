FN kan få sin första kvinnliga ledare

Sju kandidater har nu sållats fram i jakten på en ny generalsekreterare för FN, skriver TT. Den senaste att nomineras som António Guterres efterträdare är 75-årige Olara Otunnu från Uganda, rapporterar AFP.

Valet genomförs i en ”krisande världsorganisation” som skakas av hård kritik och låsningar i säkerhetsrådet.

Ett av de hetaste namnen är Michelle Bachelet från Chile. Om hon skulle bli vald skulle hon bli den första kvinnan på posten.

Enligt TT kan FN:s ambition om att försöka få geografisk spridning på ledarskapet göra att en av kandidaterna från Latinamerika kan vara högaktuell.

Härnäst kommer kandidaterna att diskuteras bakom stängda dörrar i FN:s säkerhetsråd. Det formella valet väntas ske senare i höst.