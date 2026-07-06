Minst 23 döda i upplopp på fängelse i Sri Lanka

Minst 23 människor har dött och över 100 skadats i ett fängelseupplopp på Sri Lanka, skriver AFP. Fyra av de döda uppges ha varit säkerhetsvakter.

När oroligheterna spred sig ska kvinnliga intagna ha klättrat upp på taket och bett om att bli räddade. En del av taket kollapsade och en del av kvinnorna skadades, uppger polisen.

Upploppet beskrivs som det dödligaste de senaste fem åren.