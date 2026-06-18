Uppsving för villorna: ”Tydligt att det går åt rätt håll”

Villamarknaden visar tydliga tecken på återhämtning, enligt nya siffror från Bjurfors.

De senaste fyra veckorna har runt 5 300 villor sålts. Det är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period 2025. Parallellt med det har utbudet sjunkit 10 procent och försäljningstiden minskat från 49 till 43 dagar.

– Tecknen på att marknaden rör sig åt rätt håll är tydliga, säger Irja Amolin, vd på Bjurfors.