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Folk badar i Hormuzsundet nära Bandar Abbas, Iran den 17 juni 2026. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT)
MellanösternkrisenHormuzsundet

USA attackerar mål vid Hormuzsundet

Av Kinga Sandén
Publicerad:

USA har attackerat mål vid Hormuzsundet i Iran. Det uppger den amerikanska militären i ett uttalande, enligt Reuters. Attacken ska vara ett svar på Irans attacker mot ett kommersiellt fartyg på torsdagen.

Stridsflyg har attackerat iranska missil- och drönarlager samt radaranläggningar vid kusten, enligt uttalandet.

De amerikanska styrkorna lovar att ”fortsätta säkra genomfarten för kommersiella fartyg genom sundet”.

Texten uppdateras.

Uttalandet kom på fredagskvällen
Reuters  · Ofta betalvägg
Säker passage för kommersiella fartyg
Reuters  · Ofta betalvägg
Svar på gårdagens attack
Reuters  · Ofta betalvägg
Axios fick samma uppgifter av en anonym militärkälla
x.com
Irans attack mot ett kommersiellt fartyg på torsdagen satte stopp för evakueringen av 11 000 besättningsmän genom sundet (25 juni)
CNN
Vita huset: Presidenten har varit tydlig med att Iran inte kan tillåtas störa trafiken (25 juni)
AFP  · Ofta betalvägg
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