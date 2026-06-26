USA attackerar mål vid Hormuzsundet
USA har attackerat mål vid Hormuzsundet i Iran. Det uppger den amerikanska militären i ett uttalande, enligt Reuters. Attacken ska vara ett svar på Irans attacker mot ett kommersiellt fartyg på torsdagen.
Stridsflyg har attackerat iranska missil- och drönarlager samt radaranläggningar vid kusten, enligt uttalandet.
De amerikanska styrkorna lovar att ”fortsätta säkra genomfarten för kommersiella fartyg genom sundet”.
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