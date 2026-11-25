USA: Familjen Kims skidgrejer bryter mot sanktioner
Den nordkoreanske diktatorn Kim Jong-uns dotter Kim Ju-ae syntes nyligen iklädd exklusiv skidutrustning från europeiska lyxmärken i propagandabilder från den nyöppnade skidanläggningen Samjiyon. Nu varnar USA för att kitet kan vara brottsligt, rapporterar sydkoreanska medier.
USA:s utrikesdepartement påminner om att det enligt FN:s sanktioner är förbjudet att förse Nordkorea med lyxvaror.
Märkena som Kim Ju-ae misstänks bära har dementerat att de säljer produkter till Nordkorea. Det är oklart hur utrustningen kom in i landet.
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