Bilden kommer från Nordkoreas regim och visar Kim Jong-uns tonårsdotter Kim Ju-ae åka skidor i den nyöppnade turistorten Samjiyon.

Den nordkoreanske diktatorn Kim Jong-uns dotter Kim Ju-ae syntes nyligen iklädd exklusiv skidutrustning från europeiska lyxmärken i propagandabilder från den nyöppnade skidanläggningen Samjiyon. Nu varnar USA för att kitet kan vara brottsligt, rapporterar sydkoreanska medier.

USA:s utrikesdepartement påminner om att det enligt FN:s sanktioner är förbjudet att förse Nordkorea med lyxvaror.

Märkena som Kim Ju-ae misstänks bära har dementerat att de säljer produkter till Nordkorea. Det är oklart hur utrustningen kom in i landet.