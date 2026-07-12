USA: Hormuzsundet är öppet – trafiken flödar

Än en gång kommer rakt motsatta besked från USA och Iran gällande Hormuzsundet. Donald Trump och USA:s militär hävdar på söndagen att sundet är öppet.

”Iran kontrollerar inte sundet. Trafiken flödar”, skriver det amerikanska centralkommandot Centcom på X.

Iran uppgav i natt att sundet stängts för all sjötrafik tills vidare. Därefter har amerikanska och iranska styrkor attackerat varandra med drönare och robotar. Även Förenade arabemiraten, Qatar, Bahrain och Kuwait har attackerats av Iran.