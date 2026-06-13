USA-ikon rasar mot Kanadas tränare efter piken mot amerikanska spelare

Inför matchen mot Bosnien-Hercegovina riktade Kanadas amerikanske förbundskapten Jesse Marsch kritik mot USA samtidigt som han hyllade sina egna spelare.

– I USA behövde vi ibland vädja till spelarna att sjunga nationalsången. De här spelarna sjunger allt de kan, för de vill visa sitt land hur stolta de är över att vara här.

Marsch har tidigare tränat USA:s landslag men anställdes av Kanada för två år sedan.

Orden har fått USA:s tidigare landslagsman Clint Dempsey att rasa. Ikonen säger att han inte kan ta Marsch på allvar.

– Jag kommer inte att lyssna på någon som har bytt sida och sjunger ett annat lands nationalsång.