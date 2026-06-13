USA-ikon rasar mot Kanadas tränare efter piken mot amerikanska spelare
Inför matchen mot Bosnien-Hercegovina riktade Kanadas amerikanske förbundskapten Jesse Marsch kritik mot USA samtidigt som han hyllade sina egna spelare.
– I USA behövde vi ibland vädja till spelarna att sjunga nationalsången. De här spelarna sjunger allt de kan, för de vill visa sitt land hur stolta de är över att vara här.
Marsch har tidigare tränat USA:s landslag men anställdes av Kanada för två år sedan.
Orden har fått USA:s tidigare landslagsman Clint Dempsey att rasa. Ikonen säger att han inte kan ta Marsch på allvar.
– Jag kommer inte att lyssna på någon som har bytt sida och sjunger ett annat lands nationalsång.
bakgrund
Clint Dempsey
Wikipedia (sv)
Clinton Drew "Clint" Dempsey, född 9 mars 1983 i Nacogdoches, Texas, är en amerikansk före detta fotbollsspelare. Han kom från den amerikanska klubben New England Revolution till Fulham i januari 2007 och debuterade i en match mot Tottenham Hotspur den 20 januari. Totalt gjorde han 50 ligamål under sin tid i Fulham. Dempsey representerade USA:s A-landslag och under Fifa Confederations Cup 2009, som spelades i Sydafrika, var han en viktig spelare på USA:s mittfält. USA gick till final i turneringen, en final som man dock förlorade mot Brasilien. Clint Dempsey gjorde tre mål i turneringen. Dempsey har även blivit målskytt i två VM-slutspel, då han gjorde ett av USA:s två mål i VM i Tyskland 2006 samt ett mål i VM i Sydafrika 2010. I augusti 2018 avslutade Dempsey sin fotbollskarriär.
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