VM-svepet: Många nyfikna på svenske ”papp-Gurra”

En pappfigur föreställande Gustav Lundgren.

Nattens resultat

Kanada och Bosnien-Hercegovina delade på poängen när lagen drabbade samman i Toronto under fredagskvällen. Bosnien-Hercegovina gjorde 1–0 i den första halvleken, och Kanada jagade länge en kvittering utan att lyckas. Anfallaren Cyle Larin blev inbytt i den 76:e minuten och två minuter senare kvitterade han till 1–1, som även blev slutresultatet. USA körde över Paraguay i sin hemmapremiär. Det stod 3–0 i paus efter dubbla mål av anfallaren Folarin Balogun. Paraguay fick in en reducering, men det var den 70 000 personer stora hemmapubliken som fick jubla högst åt slutresultatet 4–1.

Kanada kryssade och USA vann.

Dyra biljetter fick Mexikos president att skippa premiären

Den mexikanska presidenten Claudia Sheinbaum valde att inte gå på Mexikos VM-premiär mot Sydafrika i torsdags. Nu förklarar hon att det var biljettpriserna som fick henne att stanna hemma. – Väldigt få personer kan köpa biljetter till det priset. Sheinbaum säger att hon ”gav sin plats” till en ung kvinnlig supporter. Supportern hade vunnit en nationell tävling där priset var att få sitta på VIP-sektionen och titta på öppningsmatchen. Läs mer här.

VM-arenorna måste byta namn: ”De är inte glada”

Den som har koll på de amerikanska fotbollsarenorna kanske kliar sig i huvudet över nya namn som ”Los Angeles-stadion” och ”Houston-stadion”. Det internationella fotbollsförbundet Fifa tillåter inte att företag som inte är officiella sponsorer gör reklam under mästerskapet. Det gör att arenor som ”Sofi Stadium” och ”NRG Stadium” helt enkelt fått byta till neutrala namn under VM. – De är inte glada, de har betalat mycket pengar för att synas på de arenorna, säger sportprofessorn Rick Burton till AFP. Läs mer här.

Domarprofilen: Smärtgränsen höjs med nya reglerna

Det har införts flera nya regler för det här mästerskapet. En handlar om att spelare måste lämna planen i en minut om de får medicinsk hjälp. Syftet är att skynda på spelet och minska antalet filmningar. Den svenske domarprofilen Jonas Eriksson tycker att det fungerar bra. – Smärtgränsen har verkligen höjts, säger han. Läs mer här.

Läget i det svenska laget

Mittfältaren Gustav Lundgren spelade fram till det avgörande målet mot Polen som tog Sverige till VM, men en allvarlig skada satte stopp för hans mästerskapsdröm. Lundgren spelar i Göteborgslaget Gais, och lokaltidningen GP:s reportrar har tillverkat och tagit med en två meter hög pappfigur föreställande honom till USA – allt för att 31-åringen ska kunna närvara i någon form. – Vi vill visa fotbollsvärlden att han var en väsentlig anledning till att Sverige spelar i det här mästerskapet, säger GP-reportern Robert Laul till TT. ”Papp-Gurra” har blivit uppmärksammad, både av spelare och ledare i landslaget och av internationella medier.