Uppgifter: Infantino vill sälja delar av VM till privata aktörer

Fifa-presidenten Gianni Infantino vill sälja en minoritetspost i VM i en affär värd omkring 20 miljarder dollar, enligt uppgifter till Financial Times.

Enligt tidningen handlar det om en ägarandel på omkring 20 procent som kan säljas till externa investerare.

Donald Trumps svärson Jared Kushners yngre bror, Joshua Kushner, uppges leda samtalen genom sitt investeringsbolag Thrive Capital.

The Times har tagit del av samma uppgifter. Enligt tidningens källor kommer dessutom varje medlemsförbund att tilldelas en ägarandel värd omkring 20 miljoner dollar, som de sedan kan välja att sälja vidare.

Enligt uppgifterna skulle försäljningen dessutom kunna ge Gianni Infantino tiotals miljoner pund personligen.