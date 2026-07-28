Relation mellan Infantino och Trump kan synas – smicker gav ”obegripliga förmåner”

Toppdemokraten Jamie Raskin uppmanar Fifa-chefen Gianni Infantino att infinna sig vid en utfrågning inför justitieutskottet i USA:s representanthus. Han kräver också att Fifa överlämnar all dokumentation som rör Infantinos kontakter med Trump, hans regering och hans privata företag.

Det rapporterar The Athletic, som har tagit del av brevet som skickades på söndagskvällen.

Infantino har instiftat och gett Fifas fredspris till Trump, hyrt kontorslokaler av honom, flyttat VM-lottningen till en Trumpkopplad arena och hävt en amerikansk spelares avstängning efter ett samtal med presidenten. Som tack verkar Fifa ha beviljats ”oroväckande och obegripliga förmåner”, påstår Raskin i brevet.

Demokraterna kontrollerar i dag inte justitieutskottet, vilket innebär att Raskin inte har mandat att kräva Infantinos närvaro. Men en seger i höstens mellanårsval skulle ge honom den rätten som Demokraternas högste representant i utskottet.

Vita husets presstalesperson Davis Ingle svarar med ett personangrepp:

– Lättviktaren Jamie Raskin är en dum persons bild av en smart person.