Uefa rasar mot Fifas planer: ”Passerar en gräns”

Det europeiska fotbollsförbundet Uefa rasar mot Fifa-presidenten Gianni Infantinos planer på att sälja delar av VM till privata investerare, rapporterar The Times.

I ett uttalande skriver Uefa att planerna ”passerar en gräns som inte får passeras”.

”Uefa ser mycket allvarligt på detta. Det borde även varje nationellt fotbollsförbund göra. Detsamma gäller alla intressenter – ligor, klubbar, spelare, supportrar, regeringar och alla som bryr sig om fotbollens framtid”, skriver förbundet.

Enligt uppgifter som både The Times och Financial Times tagit del av vill Infantino sälja en ägarandel på omkring 20 procent i VM till externa investerare. Affären uppges dessutom kunna ge honom tiotals miljoner pund personligen, enligt The Times.