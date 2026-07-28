Källa: Uefa kallar till möte – finns vilja att bojkotta

Förbund inom Uefa ska hålla ett extrainsatt möte senare i veckan med anledning av Fifas planer på att sälja delar av VM till privata investerare, uppger en källa för Sky News.

Fifa-presidenten Gianni Infantino vill stycka av VM i ett dotterbolag värt omkring 20 miljarder dollar, där 20 procent av ägandet ska säljas till privata investerare.

Enligt Sky News finns det en vilja bland flera europeiska förbund att ta till det yttersta påtryckningsmedlet om Infantino inte backar, en bojkott.

Kritiken kommer också från andra håll i Europa. Krönikören Olof Lundh har beskrivit planerna som en ”statskupp”, Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att VM ”inte är en produkt”, och den tidigare Fifa-presidenten Sepp Blatter säger till Foot Mercato att förslaget är ”djupt skadligt för fotbollen”.