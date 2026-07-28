Sverige ställer sig bakom Uefas kritik mot Fifa

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) ställer sig bakom Uefas kritik mot Fifas planer på att stycka av VM och sälja andelar till privata investerare till ett värde av flera miljarder, rapporterar TT.

”Vi noterar och delar de befogade farhågor och frågor som Uefa har lyft kring förslaget”, skriver förbundet i ett uttalande.

SvFF uppger också att man kommer att analysera förslaget i sin helhet.

Enligt Sky News ska Uefas medlemsförbund samlas till ett extrainsatt möte senare i veckan med anledning av Fifas planer.