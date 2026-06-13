Beskedet: Neymar missar Brasiliens VM-premiär

En vadskada gör att den brasilianska fotbollsstjärnan Neymar missar söndagsnattens VM-match mot Marocko, rapporterar TT.

I nuläget tränar han inte med resten av laget, men enligt förbundskaptenen Carlo Ancelotti arbetar Neymar hårt för att återhämta sig så fort som möjligt.

– Förväntningen är att han kommer att rehabilitera sig och åter träna med laget nästa vecka, säger Ancelotti till BBC.

Det var länge osäkert om 34-årige Neymar – som under våren har dragits med skadeproblem – över huvud taget skulle tas med i Brasiliens VM-trupp. Innan årets uttagning hade han inte varit med i landslaget sedan 2023.