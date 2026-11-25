USA har inlett sprängningen av fem ton explosiva ämnen i delstaten Iowa, rapporterar CNN.

Reportrar som befinner sig omkring två kilometer bort uppger att de kände en tryckvåg och såg en stor mängd rök från explosionen.

Tunnorna som nu har sprängts är fulla av det giftiga ämnet blyazid. Sprängningen har varit djupt kontroversiell då den riskerar att sprida ut blydamm i luften, vilket kan förorena jord och vatten i området.

Enligt den amerikanska militären är materialet för instabilt för att göra sig av med på något annat sätt, och riskerar att självdetonera när temperaturen sjunker under nollan.