USA:s militär ska på onsdag morgon detonera fem ton högexplosiva ämnen vid en ammunitionsfabrik i Iowa, skriver flera amerikanska medier. Tunnorna har stått där i tjugo år, nu har innehållet blivit mindre stabilt och riskerar att explodera av sig självt när vinterkylan slår till.

Efter flera rättsliga turer har en domstol nu gett grönt ljus till sprängningen. Vissa boende i trakten har uppmanats att evakuera. Många invånare oroar sig nu för giftigt damm som sprids i luften. Ämnet är farligt för människor – och allra värst för barn och gravida.

Sprängningen har skjutits upp flera gånger. Senast i går satte president Trump stopp i väntan på godkännande från domstol. På Truth social skriver han att en kontrollerad sprängning är den bästa lösningen, och att ytterligare väntan kan resultera i en katastrof.