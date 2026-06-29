USA:s HD stoppar försök att begränsa brevröster

Den högsta domstolen i USA har beslutat att låta lagar i flera delstater som tillåter sen ankomst av brevröster stå kvar. Det rapporterar Wall Street Journal.

I flera delstater får brevröster som är poststämplade senast på valdagen räknas även om de anländer först några dagar senare. I Mississippi gäller en tidsfrist på upp till fem arbetsdagar efter valdagen, vilket var den regel som Republikanerna ville få ogiltigförklarad.

Sedan coronapandemin har antalet brevröster ökat kraftigt och omkring en tredjedel av de amerikanska väljarna röstar numera per post. President Donald Trump har länge varit en skarp kritiker av brevröstning och har återkommande hävdat att systemet ökar risken för valfusk, trots att han själv har röstat per post, skriver Washington Post.