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En drönare av modellen HX-2. (Helsing)
Säkerheten i Europa

USA:s militär testar Daniel Eks drönare

Av Hedda Hallsenius
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USA:s militär övar med drönare från den tidigare Spotifychefen Daniel Eks drönarbolag Helsing, rapporterar DI och Axios.

I en video publicerad av USA:s försvarsdepartement syns amerikanska styrkor avfyra Helsingdrönare av modellen HX-2 under en Natoövning i Litauen.

Av 17 avfyrade drönare träffade 15 sina mål, och två kom nära, enligt Axios.

Amerikanska soldater övade sin drönarvärnsförmåga mot brittiska fallskärmsjägare
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Kan vara ett tecken på att Helsing får en fot i dörren på den amerikanska marknaden
www.axios.com
Daniel Ek blev vd för Helsing efter att han slutat som vd på Spotify
www.nyteknik.se
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Säkerheten i EuropaUSAEuropaLitauenNordamerika Daniel EkNatoIt, Informationsteknologi