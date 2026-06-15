USA:s militär testar Daniel Eks drönare
USA:s militär övar med drönare från den tidigare Spotifychefen Daniel Eks drönarbolag Helsing, rapporterar DI och Axios.
I en video publicerad av USA:s försvarsdepartement syns amerikanska styrkor avfyra Helsingdrönare av modellen HX-2 under en Natoövning i Litauen.
Av 17 avfyrade drönare träffade 15 sina mål, och två kom nära, enligt Axios.
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