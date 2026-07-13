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USA:s försvarsminister Pete Hegseth. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Utrikes

USA skapar insatsstyrka som ska riktas mot pressläckor

Av Hedda Hallsenius
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Den amerikanska försvarsministern Pete Hegseth ska tillsammans med justitiedepartementet skapa en insatsstyrka som ska ha som mål att hitta och åtala pressläckor, rapporterar bland annat The Guardian.

– Tillgång till konfidentiell och hemlig information är ett heligt förtroende, och de som bryter mot det förtroendet kommer att mötas av lagens fulla kraft, säger Hegseth i en video på X.

I helgen rapporterade New York Times att Trumpadministrationen tvingar flera journalister att vittna inför en federal jury, efter att de skrivit om att Trump behövt resa från Turkiet i sitt gamla flygplan på grund av säkerhetsskäl. Informationen kom från anonyma källor.

Hegseth menar att läckorna är ett hot mot rikets säkerhet
www.theguardian.com
Pete Hegseth på X
x.com
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