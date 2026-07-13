USA skapar insatsstyrka som ska riktas mot pressläckor
Den amerikanska försvarsministern Pete Hegseth ska tillsammans med justitiedepartementet skapa en insatsstyrka som ska ha som mål att hitta och åtala pressläckor, rapporterar bland annat The Guardian.
– Tillgång till konfidentiell och hemlig information är ett heligt förtroende, och de som bryter mot det förtroendet kommer att mötas av lagens fulla kraft, säger Hegseth i en video på X.
I helgen rapporterade New York Times att Trumpadministrationen tvingar flera journalister att vittna inför en federal jury, efter att de skrivit om att Trump behövt resa från Turkiet i sitt gamla flygplan på grund av säkerhetsskäl. Informationen kom från anonyma källor.
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