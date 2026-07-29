USA svarar med en rad attacker mot mål i Irak

USA och Saudiarabien har under natten attackerat Iranstödda grupper på flera håll i Irak. Det görs som ett svar på över 30 iranska drönarattacker under de senaste dygnen, uppger USA:s militärkommando för Mellanöstern.

”Islamiska revolutionsgardet och deras terroristgrupper måste upphöra med dessa attacker för att undvika ytterligare amerikanska militära motåtgärder”, skriver Centcom på X.

Den Irantillvända irakiska milisgruppen PMF bekräftar att flera personer dödats och beskriver det som en ”mycket farlig eskalering”, skriver CNN.

Runt midnatt svensk tid uppgav Centcom att Iran avfyrat robotar mot amerikanska trupper i Mellanöstern. I natt preciserade Iran att målen var militärbaser i Jordanien.

Helgens krigspaus blev alltså inte särskilt långvarig.