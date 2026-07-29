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Marbella på spanska solkusten. (Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT / SVENSKA DAGBLADET)
Valet 2026Valrörelsen

Utlandssvenskar är först ut att rösta: ”Brokig grupp”

Av Louise Cassemar
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Från och med i morgon får utlandssvenskar börja rösta i det svenska valet och flera partier slåss om att locka väljargruppen.

Sverigedemokraterna har satsat på att locka väljarna på spanska solkusten och Moderaterna och Miljöpartiet har kampanjat i London, rapporterar TT.

Utlandssvenskarnas valdeltagande brukar vara ganska lågt och i år räknar statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson med att det handlar om cirka 70 000 till 80 000 röster.

– Det finns lika många som heter Kerstin, och det motsvarar ungefär lika många röster som kommer in från Jämtlands län, säger Ekengren Oscarsson vid Göteborgs universitet.

Det är alltså en liten grupp, som statsvetaren beskriver som ”väldigt brokig och speciell”. Deras röster räknas efter valnatten och brukar därmed vara med i den ”mandatpingis” som kan uppstå.

Just nu upplåst för alla
ValrörelsenKontext
Sommaren närmar sig sitt slut och valrörelsen går in i sitt slutskede. Här är allt du behöver veta.
Gruppen brukar kunna sägas avgöra val, även om den inte har så stort inflytande
TT
Regeringen: Så röstar du i utlandet
www.regeringen.se
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