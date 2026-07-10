Utmanade Pekings siffror – nu hyllas han efter sin död
Den kinesiska ekonomen Gao Shanwen, känd för sina ovanligt frispråkiga analyser av landets ekonomi, har avlidit vid 55 års ålder. Gao fick internationell uppmärksamhet 2024 när han…
Bloomberg
Rare Chinese Economist Who Questioned Official GDP Data Dies
Influential Chinese economist Gao Shanwen, who cha…
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