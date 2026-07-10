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Ekonomi

Utmanade Pekings siffror – nu hyllas han efter sin död

A man with his purchased groceries walks out from a supermarket in Beijing, 2025. (Andy Wong/AP)

Den kinesiska ekonomen Gao Shanwen, känd för sina ovanligt frispråkiga analyser av landets ekonomi, har avlidit vid 55 års ålder. Gao fick internationell uppmärksamhet 2024 när han…

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Bloomberg

Rare Chinese Economist Who Questioned Official GDP Data Dies

Influential Chinese economist Gao Shanwen, who cha…

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