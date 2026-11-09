Vänsterpartiet var villigt att sätta sig ner med Centerpartiet och diskutera partiernas viktigaste käpphästar – även det egna ministerkravet. Det säger V:s vice partiledare Ida Gabrielsson i SVT:s Aktuellt.

– Det var det som var absolut svårast, men det ifrågasattes inte utan de förstod det. Jag trodde snarare att vi skulle få ett bud om vilken politisk eftergift Centern ville ha.

Att C nu ber både S och M redovisa sina politiska ”totalpaket” är ett tecken på att deras röda linje mot SD är utsuddad, trots att de gick till val på Magdalena Andersson som statsminister, enligt Gabrielsson.

– Jag tror att den här processen är riggad och att Elisabeth Thand Ringqvist vill gå över till Åkesson.