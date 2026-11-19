Striderna • Omni förklarar
Våg efter våg och ”flygande modem” – så förstörde Ukraina Putins bro
Hundratals drönare från leriga fält i Ukraina agerade bete. Flygande relästationer satte upp kommunikationerna. Tunga och fjärrstyrda kryssningsrobotar gick in för det verkliga och avgörande slaget.
För Vladimir Putin har prestigebron mellan Krymhalvön och Ryssland fått förödande skador under sämsta tänkbara tidpunkt. Ukraina kan ha väntat avsiktligt för att uppnå största möjliga effekt.
Så här gick det ukrainska nattanfallet mot Kertj-bron till.
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