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Arkivbild: Entrén till Handelshögskolan. (Lars Pehrson/SvD/TT)
Inrikes

Val av Handelshögskolan för ny elitutbildning får kritik

Av Tomas Ekelund
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Regeringen menar att det behövs fler svenska topptjänstemän i EU och satsar därför 56 miljoner kronor för att tre nya masterprogram i offentlig förvaltning ska kunna startas. Men processen kring den nya elitutbildningen får kritik, rapporterar Arbetsvärlden och Dagens Nyheter.

Bland elva intresseanmälningar valdes Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Göteborgs universitet ut. Södertörns högskola ratades och professor Bengt Jacobsson är kritisk – bland annat för att utbildningsplatserna på Handelshögskolan kostar dubbelt så mycket som de övriga.

– Det vore intressant med en motivering, säger han till Arbetsvärlden.

Finns anklagelser om att Handelshögskolan gynnats av lobbyarbete
www.arbetsvarlden.se
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