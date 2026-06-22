Val av Handelshögskolan för ny elitutbildning får kritik

Regeringen menar att det behövs fler svenska topptjänstemän i EU och satsar därför 56 miljoner kronor för att tre nya masterprogram i offentlig förvaltning ska kunna startas. Men processen kring den nya elitutbildningen får kritik, rapporterar Arbetsvärlden och Dagens Nyheter.

Bland elva intresseanmälningar valdes Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Göteborgs universitet ut. Södertörns högskola ratades och professor Bengt Jacobsson är kritisk – bland annat för att utbildningsplatserna på Handelshögskolan kostar dubbelt så mycket som de övriga.

– Det vore intressant med en motivering, säger han till Arbetsvärlden.