Val av Handelshögskolan för ny elitutbildning får kritik
Regeringen menar att det behövs fler svenska topptjänstemän i EU och satsar därför 56 miljoner kronor för att tre nya masterprogram i offentlig förvaltning ska kunna startas. Men processen kring den nya elitutbildningen får kritik, rapporterar Arbetsvärlden och Dagens Nyheter.
Bland elva intresseanmälningar valdes Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Göteborgs universitet ut. Södertörns högskola ratades och professor Bengt Jacobsson är kritisk – bland annat för att utbildningsplatserna på Handelshögskolan kostar dubbelt så mycket som de övriga.
– Det vore intressant med en motivering, säger han till Arbetsvärlden.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen